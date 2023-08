Uitgebrande Fremantle Highway aangemeerd: marinebrandweer houdt vrachtschip in de gaten

UpdateRuim een week na het uitbreken van brand aan boord van de Fremantle Highway is het vrachtschip donderdag rond 15.00 uur afgemeerd in de Julianahaven, onderdeel van de Groningse Eemshaven. Er werd opgeroepen om niet naar de locatie te komen. Toch stonden enkele tientallen nieuwsgierigen het schip op te wachten. Ook een speciale eenheid van de brandweer staat paraat.

Rond 5 uur vanmorgen vertrok het schip vanaf zijn tijdelijke locatie op zo’n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Experts aan boord monitorden tijdens de sleepreis het schip constant. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog brand woedt.

Toch wordt het schip door een brandweerteam van de marine in de gaten gehouden, meldt het Nederlandse ministerie van Defensie. Aan de kade staan elf brandweerlieden klaar die zijn gespecialiseerd in brandbestrijding op schepen, mocht het vuur weer oplaaien.

Dit speciale Korps Marine Brandweer is gekomen op verzoek de burgemeester van Groningen, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio van de gelijknamige provincie. De brandweerlieden zullen de Fremantle Highway naar verwachting tot en met het weekend in de gaten houden. Toen de brand vorige week uitbrak werd de Kustwacht ook al ondersteund door adviseurs van de marinebrandweer.

Het brandweerteam heeft speciaal materieel meegebracht naar de haven in Noord-Groningen. Het gaat om een hoogwerker die volgens Defensie de grootste is van de Benelux, een tankautospuit en een ondersteunend voertuig.

Schade

Een kenner denkt dat de schade aan de vracht meer dan 300 miljoen euro kan bedragen. Het is nog niet duidelijk wie de verzekeraars zijn van de lading. Dat kan mogelijk lopen via de autofabrikanten. Het schip vaart onder Panamese vlag.

Schade-experts moeten nu gaan bepalen of het schip ‘total loss’ is. Mogelijk komen ook experts van Japan P&I Club (de verzekeraar van het schip) naar het schip kijken, net als mensen van Shoei Kisen Kaisha (eigenaar van het schip) en charteraar K Line. Een woordvoerder van K Line in het Verenigd Koninkrijk kon daar nog geen duidelijkheid over geven.

Maritiem dienstverlener Boskalis heeft van de eigenaar inmiddels opdracht gekregen het deel van de lading dat nog intact is uit het schip te halen, het schip stabiel te maken en gereed te maken voor vervolgtransport, aldus topman Peter Berdowski. Hij stelt dat de eigenaar aan de hand van schade-experts moet besluiten of het schip gerepareerd wordt of naar de sloop gaat.

Waarom naar Eemshaven?

Woensdagavond werd duidelijk dat het vrachtschip versleept zou worden naar de Eemshaven. Na overleg met alle betrokken partijen heeft aftredend minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat besloten. Volgens Rijkswaterstaat is de Groningse haven de geschiktste plek vanwege de korte afstand (64 kilometer), verslechterde weersomstandigheden, de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten om het schip te bergen.

De brand op de Fremantle Highway brak vorige week dinsdag uit. Het schip was op weg van het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Aan boord zijn 3.783 auto’s, waarvan 498 elektrische wagens. Het gaat voor zover bekend om merken als bijvoorbeeld BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen. Er zouden ook enkele bouwkranen aan boord zijn. Bij het incident kwam één bemanningslid om.

