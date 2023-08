Uitgebrand vrachtschip wordt naar Groningse Eemshaven gesleept

UPDATE LIVE. Russische soldaten “massaal vergiftigd” in bezette stad Marioepol: het verzet zou cyanide en pesticiden in hun eten hebben verstopt

In de door de Russen bezette stad Marioepol hebben pro-Oekraïense activisten zeventien Russische soldaten vergiftigd. De Turkse president roept Rusland op om “een escalatie” in het conflict met Oekraïne te vermijden. En de Russische zeemacht heeft in de Oostzee een grote militaire oefening opgestart. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.