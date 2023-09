Uitbraak legionella in Polen kostte al 19 levens

Russische acrobate vecht voor haar leven nadat trapezeact fout loopt

Een Russische acrobate vecht voor haar leven nadat haar trapezeact in Barnaul (Siberië) vorige donderdag fout liep. Maria Smetanova (23) stortte zonder vangnet bijna vijf meter naar beneden. Bij de val kwam ze op haar hoofd terecht, waarna ze roerloos bleef liggen. Opgelet: de harde klap tegen de grond is weggeknipt in het onderstaande filmpje, maar de beelden kunnen nog wel als schokkend ervaren worden.