Uitbater containeropslagplaats moet het ontgelden na brand met 49 doden in Bangladesh: “Hij zei niet dat er chemische producten lagen”

Belgen voor rechter in Marseille in zaak van illegale handel in paarden­vlees

Een Belgische paardenhandelaar staat vanaf dinsdag samen met zeventien anderen (onder wie nog drie Belgen) terecht in Marseille, in het zuiden van Frankrijk, in een zaak van illegale handel in paardenvlees. Ze staan terecht wegens onder meer oplichting in bende. Ze zouden paardenvlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie in de voedselketen hebben gebracht.

5 juni