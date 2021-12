Uitbarsting van vulkaan op Spaanse eiland La Palma lijkt voorbij

Sinds maandagavond is er nog weinig seismische activiteit waargenomen. Ook zijn er geen lavastromen meer en spuwt de vulkaan nog "sporadisch" rook uit, zei directeur Maria Jose Blanco van het Nationaal Geografisch Instituut op de Canarische Eilanden. Als dit tien dagen zo blijft, is volgens haar de uitbarsting officieel voorbij.

Dinsdag is ook het vliegverkeer hernomen.