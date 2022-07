Uit Franse kerk gestolen relikwie met Jezus' bloed duikt op bij Nederlandse kunstdetective

Het reliek is nu veilig opgeborgen, en de bedoeling is dat een speciaal team van de politie het schrijn komt ophalen. De Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie zal de relikwie dan eerst onderzoeken op sporen, zoals vingerafdrukken en haren. Misschien kunnen die aanwijzingen opleveren over de dief, al tempert de Nederlandse politie meteen de verwachtingen: “De sporen zijn mogelijk goed gewist, dan houdt het voor ons vrij snel op. Misschien zitten er vingerafdrukken op, maar dit is een relikwie, in duizend jaar tijd hebben daar ik weet niet hoeveel mensen aangezeten”, zegt de woordvoerder.

Vloek

Brand vermoedt dat de dief en de verberger waarschijnlijk berouw gekregen hebben. De detective denkt te weten dat het om een gelegenheidsdief gaat, maar de politie doet daarover geen uitspraken. Volgens Brand gaf de dief het reliek aan een vriend, en toen die erachter kwam wat het was, heeft hij hem weer aan een vriend van hem gegeven. “En toen ook die wist wat hij in huis had, is via een beveiligd mailadres contact met mij gezocht”, aldus Brand. “Want of je nou gelovig bent of niet, het is toch een soort vloek om dit in huis te hebben.”