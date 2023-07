Uit Amerikaanse gevangenis ontsnapte moordverdachte na anderhalve week in de bossen opnieuw opgepakt

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Philadelphia bevestigen dat ze na een zoekactie van zo'n anderhalve week een ontsnapte moordverdachte opnieuw hebben kunnen arresteren. De politie had eerder op de dag inwoners van het gebied nog gevraagd te letten op tekenen van aanwezigheid van de ontsnapte man, die aan elkaar geknoopt beddengoed gebruikte voor zijn vlucht uit het cachot. Uiteindelijk werd hij in de achtertuin van een buurtbewoner aangetroffen.

De 34-jarige Michael Burham wist ‘s avonds laat op 6 juli de gevangenis te ontvluchten door eerst op fitnesstoestellen te klimmen, vervolgens uit een raam te klimmen en zichzelf met behulp van een ‘touw’ van aan elkaar geknoopt beddengoed tot op de grond aan de andere kant te laten zakken. De man is onder meer aangeklaagd voor ontvoering en roof en is verdachte in een moordzaak. De autoriteiten beschouwden hem als gewapend en gevaarlijk.

Luitenant-kolonel George Bivens, de plaatsvervangend commissaris van de Pennsylvania State Police, zei eerder nog dat de politie ervan uitgaat dat Burham, die militaire reservetraining gehad heeft en zichzelf vaardigheden aanleerde om in de wildernis te kunnen overleven, nog steeds in hetzelfde gebied zou zijn. De politie had volgens Bivens namelijk “kleine voorraden en kampeerplekken” gevonden en ging er vanuit dat Burham hulp van buitenaf kreeg.

“Mensen die in de bossen wandelen of zich daar dit weekend en de komende tijd op enige wijze bevinden, vragen we om ons te verwittigen wanneer ze pakketjes of ogenschijnlijk verlaten kampeerplekken vinden”, zei Bivens zaterdagmiddag lokale tijd tegen de pers. De politie liet toen ook weten dat mensen gewoon het bos in konden blijven gaan, maar wel afstand moesten houden van de politie, mochten ze die onderweg tegenkomen.

“Steeds wanhopiger”

Ook mensen die in het noordwesten van Pennsylvania of het westen van de staat New York wonen, werden door de politie opgeroepen om regelmatig de beelden van hun beveiligingscamera’s te bekijken en hun huizen, auto’s, garages en schuren goed af te sluiten zodat een mogelijke voortvluchtige er niet gemakkelijk in zou kunnen. “Zonder twijfel wordt hij steeds wanhopiger en zal hij proberen om de dingen te verkrijgen die hij nodig heeft om te overleven. We vragen dat mensen in het gebied, zowel inwoners als bezoekers, waakzaam blijven zodat ze het merken wanneer ze ineens dingen, zoals een zeil, deken, kleding, een aansteker, lucifers of voedsel missen uit hun garages of van hun kampeerplek.”

Dat de politie op het goede spoor zat, bleek toen het uiteindelijk inderdaad een buurtbewoner was die Burham rond vier uur lokale tijd zaterdagmiddag in zijn achtertuin in Conewango Township aantrof. De man ging op het geblaf van zijn hond af en reed samen met zijn vrouw in een golfkarretje naar het achterste gedeelte van hun tuin. “Daar troffen ze Burham aan", zegt Bivens. “Er zou zich een kort gesprek hebben ontsponnen, waarin ze hem vroegen wat hij daar deed. Hij zei dat hij aan het kamperen was. De eigenaar herkende hem en reed samen met zijn vrouw weer terug naar hun huis, zodat hij contact kon opnemen met ons, terwijl Burham in de bossen wegvluchtte."

Na een klopjacht van twee uur werd Michael Burham uiteindelijk rond 6 uur 's avonds lokale tijd opnieuw ingerekend. Hij wordt naar een andere gevangenis in de staat overgebracht dan degene waaruit hij eerder ontsnapte.