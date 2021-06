UEFA buigt na ophef: regenboogvlaggen tóch welkom in stadion in Boedapest

Jan Pieter de Lugt, voorzitter van Pride and Sports, noemt het handelen van de UEFA ‘een schok’. “Ik vraag me inmiddels af wat respect en gelijkheid voorstelt in de ogen van de UEFA”, vertelt hij aan deze site. “Dit gaat veel verder dan enkel een regenboogvlag afpakken. Het gaat niet om de vlag, maar om waar die symbool voor staat.” De commotie rondom het verbieden van de regenboogvlag is volgens De Lugt veel groter dan het voetbal. “Het is een thema over mensenrechten, dat toevallig tijdens het EK is aangewakkerd. Er wordt ten slotte een minderheidsgroepering in Hongarije monddood gemaakt.”