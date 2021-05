Uber erkent vakbond in Verenigd Koninkrijk

Twee Belgen in Spanje betrapt met ‘gekloonde’ Audi

26 mei De Spaanse politie heeft bij een controle in Orihuela twee Belgen betrapt die op weg waren met een ‘gekloonde’ Audi. De wagen was in Nederland gestolen, maar kreeg nadien vervalste documenten en nummerplaten van een bijna identieke wagen, om de diefstal niet te laten opvallen.