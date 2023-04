Uber Eats-bezorger verdwijnt na levering, lichaam wordt op gruwelijke manier teruggevonden

Republikei­nen stemmen voor wet rond schulden­pla­fond VS

De Republikeinse fractie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd die het schuldenplafond verhoogt. Dat is de wettelijk vastgestelde grens van de hoeveelheid schulden die de overheid mag aangaan. Daarnaast bevat de wet een hele reeks bezuinigingen in de overheidsuitgaven, tot onvrede van president Joe Biden.