Twitterprofiel Steve Bannon offline gehaald na dreiging onthoofding immunoloog Fauci

Waarom de Amerikanen ook nu weer massaal op Donald Trump hebben gestemd

4 november Wat de definitieve uitslag ook wordt, Donald Trump heeft na vier jaar nog altijd ongeveer evenveel kiezers achter zich. Conclusie van veel Europeanen: “Wat zijn die Amerikanen dom.” Maar is dat wel slim, zo’n veralgemening? Om te beginnen heeft de helft van Amerika niét op Trump gestemd. En wie dat wel heeft gedaan, is niet noodzakelijk een fan van de man zelf, maar misschien wel van zijn rechtse politiek. En die scoort overal in het Westen goed, ook bij ons. Bovendien hielden massa’s Amerikanen op het einde van de maand meer over dan onder Obama — en ook dát zou hier hopen stemmen opleveren.