'Twitterkiller' wil trouwen voor executie: “Gewoon meisje ontmoeten terwijl ik in gevangenis zit”

18 december Volgens Europees hoofdonderhandelaar voor de brexit Michel Barnier resten er nog maar "enkele bruikbare uren" om een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie te sluiten. “Het moment van de waarheid” is aangebroken, aldus Barnier. De Britse premier Boris Johnson legt de bal in het kamp van de EU: “Wij hopen dat onze Europese vrienden redelijk blijven en zelf een aanbod doen. Dat is feitelijk waar we nu staan.”