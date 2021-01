Twitteraars willen weten waar Barron Trump (14) is

Waarom Trump zichzelf uiteinde­lijk geen gratie gaf, maar wel gratie verleende aan Steve Bannon en rappers Lil Wayne en Kodak Black

12:59 Al wekenlang circuleerden er geruchten in Washington als zou aftredend Amerikaans president Donald Trump aan zichzelf gratie verlenen, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Zijn adviseurs hebben het hem ten stelligste afgeraden en daar zijn enkele gegronde redenen voor. Toch zou Trump in zijn laatste uren nog een honderdtal gratiebesluiten ondertekenen. Alvast oud-adviseur Steve Bannon en de rappers Lil Wayne en Kodak Black kregen in de allerlaatste uren van zijn presidentschap een pardon. Realityster Joe Exotic hoopte ook op gratie, maar blijft in de cel vastzitten.