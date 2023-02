Twitter weer online in Turkije na 12 uren durende blokkade om “misinformatie tegen te gaan”

Rusland laat Roger Waters spreken op de VN-Veilig­heids­raad: “Wat is het volgende? Mr. Bean?”

Rusland heeft Pink-Floyd-medeoprichter Roger Waters gevraagd om de VN-Veiligheidsraad toe te spreken tijdens een vergadering die aangevraagd is door Moskou om de levering van wapens aan Oekraïne te bespreken. In het verleden heeft de zanger zich al negatief uitgelaten tegen de westerse wapenleveringen. “Russische diplomatie was vroeger serieus. Wat is het volgende? Mr. Bean?” zei een anonieme diplomaat van de VN-Veiligheidsraad.

