Twitter verwijdert in alle stilte enkele regels uit beleid rond transgender personen

Het beleid hield in dat het online platform verbood “anderen aan te vallen met herhaaldelijke scheldwoorden, stijlfiguren of andere inhoud die bedoeld is om negatieve of schadelijke stereotypen over een beschermde categorie te vernederen of te versterken. Dat omvat gerichte misgendering of deadnaming (de naam die iemand bij de geboorte meekreeg voor de transitie) van transgender personen”. De tweede regel werd deze maand verwijderd volgens Wayback Machine, een digitaal archief van het wereldwijde web.

Twitter heeft voorts een regel verwijderd waarin bepaalde groepen mensen worden genoemd die vaak online worden misbruikt, onder wie vrouwen, gekleurde mensen, homo’s, lesbiennes, enzovoort.

Herzieningen

Het platform introduceerde het beleid over misgendering en deadnaming van trans personen tegen te gaan voor het eerst in 2018. Het was onderdeel van zijn beleid rond hatelijk gedrag.

De wijziging van het beleid is één van de vele updates die topman Elon Musk heeft doorgevoerd. Twitter heeft de accounts hersteld van gebruikers die waren verbannen omdat ze de regels hebben overtreden, is gestopt met de handhaving van zijn Covid-19-misinformatiebeleid, staat gebruikers toe blauwe verificatievinkjes te kopen en heeft controversiële nieuwe labels aangebracht op de accounts van verschillende nieuwsorganisaties.

Reactie

LGBTQ belangenvereniging GLAAD sprak dinsdag over de beleidsverandering. “Twitters beslissing om zijn oude beleid heimelijk terug te draaien is het laatste voorbeeld van hoe onveilig het bedrijf is voor zowel gebruikers als adverteerders”, zei GLAAD President en CEO Sarah Kate Ellis.

Twitter heeft nog niet gereageerd op de verandering, hoewel het platform eerder deze week enkele andere updates aankondigde voor de manier waarop het zijn beleid over hatelijk gedrag handhaaft. Het platform zei dat het van plan is labels aan te brengen op sommige tweets die zijn beleid over haatdragend gedrag schenden en hun zichtbaarheid verminderen, een soortgelijke praktijk als die werd gebruikt onder de vorige leiding van het bedrijf.

Quote Als iemand iets haatdra­gend te zeggen heeft, betekent dat niet dat je ze een megafoon moet geven Elon Musk, Wall Street Journal

Adverteerders

Musk heeft adverteerders aangemoedigd om terug te keren naar het platform nadat velen hun uitgaven hadden gepauzeerd. Dat deden ze vooral uit bezorgdheid over de enorme bezuinigingen op het personeelsbestand van het bedrijf.

De miljardair probeerde adverteerders gerust te stellen over Twitters aanpak van haatdragend gedrag tijdens een marketingconferentie dinsdag. “Als iemand iets haatdragend te zeggen heeft, betekent dat niet dat je ze een megafoon moet geven”, zei hij volgens The Wall Street Journal.

Musk krijgt kritiek van sommigen in de transgender gemeenschap, met name van zijn transgender dochter Vivian Jenna Wilson. Vorig jaar diende ze bij de rechtbank van Californië een verzoek in om haar achternaam te veranderen in die van haar moeder, Justine Wilson, omdat ze niet langer geassocieerd wou worden met haar vader “in welke vorm dan ook”.

Musk verklaart dat hij geen problemen heeft met trans personen, en noemt “al die voornaamwoorden” een “esthetische nachtmerrie”. De CEO haalde ook aan dat zijn autobedrijf Tesla meerdere keren een 100 procent rating heeft gekregen van de Human Rights Campaign, die zich ontfermt over de gelijkheid van de LGBTQ+ community in Amerika. Het bedrijf werd hierdoor meermaals verkozen als één van de “Beste plaatsen om te werken voor LGBTQ+ gelijkheid".

Elon Musk en Twitter