“Twitter verwijderde kritiek op corona-aanpak op verzoek van Indiase overheid”

De Indiase overheid wilde de verwijdering van tientallen tweets die kritisch waren voor premier Narendra Modi of foto’s toonden van overbelaste crematoria en ziekenhuizen in het land.

Twitter beoordeelt alle “geldige juridische verzoeken” volgens hun eigen beleid en de lokaal geldende wetten, aldus de woordvoerder. Als het bedrijf vaststelt dat een bericht illegaal is in een bepaald gebied, maar niet in strijd is met de regels van Twitter, wordt alleen de toegang tot de inhoud lokaal beperkt. De eigenaars van de accounts worden in dat geval op de hoogte gebracht van het juridische bevel met de betrekking tot de blokkering van de inhoud.

Moreel kompas

De overheid had ook geëist dat een tweet van de American Muslim Council, een belangenorganisatie van Indiase Amerikaanse moslims in Washington , DC, offline werd gehaald. De organisatie had een artikel gedeeld over de Kumbh Mela, een hindoebedevaart die eerder deze maand werd bijgewoond door honderdduizenden Indiërs en zo een superverspreiderevenement werd.

“Terwijl honderdduizenden covid-patiënten letterlijk naar adem liggen de happen, toont het enthousiasme waarmee de overheid druk zet op Twitter om tweets die kritisch zijn voor hun aanpak van de crisis aan dat het morele kompas van de administratie blijft wijzen in de richting van schaamteloos eigenbelang”, reageerde het IAMC in een verklaring.

Grote bijeenkomsten

India is volgens premier Modi opgeschud door een “storm” aan besmettingen met het coronavirus. Een zware golf leidt al vier dagen op rij tot meer dan 300.000 nieuwe coronabesmettingen per dag. Volgens critici waren de autoriteiten onvoldoende voorbereid op de tweede golf en werd onvoldoende aan de toekomst gedacht toen het dagelijkse aantal besmettingen in februari meermaals onder de 10.000 dook. Er werden grote religieuze en politieke bijeenkomsten gehouden.

