Twitter tikt Turkse minister op de vingers om lhbt-uitlating

Arresta­ties bij studenten­pro­tes­ten in Istanbul

2 februari Aan een universiteit in Istanbul hebben studenten vandaag gedemonstreerd om de vrijlating van twee medestudenten te eisen. Die werden afgelopen weekend opgepakt voor "aanzetten tot haat" in verband met een kunstvertoning op de campus waarbij een poster was opgehangen waarop de Kaäba, de heiligste plaats van de islam in het Saudische Mekka, naast regenboogvlaggen werd afgebeeld.