Twitter riskeert boetes of sluiting als het zich niet aan de wet houdt, zegt EU

Belg (20) in Roosendaal opgepakt na zware mishande­ling met vuurwerk: man met brandwon­den en vrouw met ernstige gehoorscha­de

De Nederlandse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Roosendaal een 20-jarige Belg opgepakt. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. De man gooide vuurwerk naar agenten en naar een groep mensen die op de Nieuwe Markt stonden in de Noord-Brabantse stad.

11:38