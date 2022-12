Twitter herlanceert abonnement voor blauw vinkje: iPhone-gebruikers moeten meer betalen

Na enkele mislukte pogingen, komt Twitter maandag dan toch met Twitter Blue, zijn nieuwe abonnementsformule en het zogenaamde blauwe vinkje dat de authenticiteit van de abonnee moet bewijzen. Opmerkelijk: de abonnementsformule wordt duurder voor iPhone-gebruikers die via de iOS App Store inschrijven. Zij betalen 11 dollar per maand, de rest 8 dollar. Twitter Blue is voorlopig nog niet beschikbaar in België.

Gebruikers kunnen een abonnement nemen op de vernieuwde service, waarmee ze tweets kunnen bewerken, video's met een hoge resolutie kunnen uploaden en een blauw vinkje kunnen krijgen na accountverificatie. Het blauwe vinkje was tot voor kort voorbehouden aan gebruikers van wie Twitter zeker wist dat zij het waren, zoals overheidsdiensten, politici, bedrijven, artiesten en journalisten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opmerkelijk is dat de abonnementsformule meer kost voor Apple-gebruikers. Via de website kost Twitter Blue 8 dollar (7,6 euro) per maand, maar via de iOS-app op Apple-producten is dit 11 dollar (10,4 euro).

Twitter legde niet uit waarom Apple-gebruikers meer moeten betalen. Volgens mediaberichten zou het bedrijf op zoek zijn naar een manier om de kosten die in de App Store in rekening worden gebracht te compenseren. Apple roomt namelijk 30 procent af van aankopen in hun apps. Eigenaar Elon Musk liet zich eerder al kritisch uit over die “verborgen belasting”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De verschillende versies van Twitter Blue zijn nooit in België beschikbaar gemaakt. Op de website van het abonnement staan enkel de VS, het VK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland vermeld als regio’s waar Blue beschikbaar is. Esther Crawford, de manager bij Twitter verantwoordelijk voor Blue, bevestigt in een reactie dat de herlancering voorlopig tot die regio’s beperkt blijft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Blauw vinkje

In november werd een eerste versie van Twitter Blue gelanceerd. De uitrol werd enkele dagen later al op pauze gezet, nadat gebruikers massaal misbruik maakten van het blauwe vinkje en zich zo voordeden als geverifieerde personen en bedrijven.

In de vernieuwde versie moeten gebruikers die een blauw vinkje willen eerst een telefoonnummer registreren om hun account te verifiëren. Indien ze hun naam, handle of foto aanpassen, wordt het vinkje verwijderd tot de account opnieuw kan worden geverifieerd.

De kleur van het vinkje wordt ook aangepast aan verschillende types accounts. Bedrijven krijgen een gouden vinkje, overheidsorganisaties een grijs.

Lees ook: