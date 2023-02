Twitter- en Teslabaas Elon Musk opnieuw rijkste persoon ter wereld, meldt Bloomberg

Dieven op scooters rukken dure Ap­ple-koptele­foons los van hoofden New Yorkers, waarschuwt de NYPD

Eigenaars van AirPods Max-hoofdtelefoons letten maar beter extra op als ze op straat naar muziek luisteren, waarschuwt de NYPD. Een bende scooterdieven in de stad lijkt het specifiek gemunt te hebben op de dure koptelefoons van Apple en rukt ze gewoon van de hoofden van hun nietsvermoedende slachtoffers. Volgens de politie in New York zijn er recent zeker 21 incidenten gemeld bij de politiediensten.