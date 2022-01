Twitter-accounts Willem Engel opgeschort: “We gaan Twitter sommeren om de accounts vrij te geven”

Spanje wil corona als griep gaan beschouwen

Corona beschouwen als een gewone griep, een endemische ziekte die regelmatig terugkeert. De Spaanse overheid is ver gevorderd met de plannen om de monitoring en aanpak van Covid-19 drastisch te gaan veranderen, het liefst zodra de huidige zesde golf aan besmettingen in Spanje voorbij is.

10 januari