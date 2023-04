Twintigtal wapensmokkelaars opgepakt bij Europese politieactie: ook arrestaties in ons land

De meeste inbeslaggenomen alarm- en signaalpistolen betreffen modellen die in Turkije werden geproduceerd voor de nationale regelgeving op vlak van productie er veranderde. Ze werden de EU ingevoerd en te koop aangeboden in Bulgarije en andere Europese lidstaten. Eens verkocht werden ze vaak de grens over gesmokkeld en in andere landen in of buiten Europa omgevormd tot dodelijke wapens om vervolgens via illegale kanalen te worden verspreid, aldus Europol.