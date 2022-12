Twintigtal gewonden nadat deel van tribune instort in Egyptische sporthal

Ontsnapte Brusselse gangster (27) opgepakt voor spectacu­lai­re overval op geldtrans­port in Amsterdam

De Brusselse gangster Ibrahim Akhlal (27) is vorige week gearresteerd in Conakry, de hoofdstad van de republiek Guinee. Hij leefde ondergedoken in het Afrikaanse land nadat hij internationaal geseind stond voor zijn betrokkenheid bij een gewelddadige overval op een geldtransport in mei 2021 in Amsterdam. Een jaar daarvoor was hij ontsnapt uit de gevangenis van Sint-Gillis waar hij een celstraf van 21 jaar uitzat voor een hele reeks overvallen.

23 december