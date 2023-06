Twintigtal Amerikaanse soldaten gewond bij helikopterongeval in Syrië

Zeldzaam

Het is zeldzaam dat de VS zulke incidenten in Syrië rapporteren. In dat land zijn de troepen van de internationale coalitie tegen jihadisten, met name Amerikaanse troepen, ingezet in de invloedszones van de Koerdische troepen en hun bondgenoten in het noordoosten van Syrië. De Amerikaanse troepen zijn ook aanwezig op de basis al-Tanf in het zuiden, dicht bij de Jordaanse en Iraakse grenzen.