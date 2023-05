Twintiger probeert met valse bomgordel Frans casino te overvallen

Oxfam: groeiende kloof tussen topbestuur­ders en werknemers in 2022

De best betaalde topbestuurders in India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika kregen in 2022 een loonsverhoging van 9 procent, terwijl de lonen van gewone werknemers in dezelfde periode met ruim 3 procent daalden. Dat blijkt uit een onderzoek van Oxfam voorafgaand aan de Internationale Dag van de Arbeid. De organisatie die strijdt tegen honger in de wereld, roept dan ook op tot een permanente belastingverhoging voor de rijkste 1 procent.