Twintiger getuigt over schrijnende beproeving in defecte kabellift: “Alsof we aan de rand van ons eigen graf stonden”

PAKISTANNa een nagelbijtende reddingsactie waarbij zes kinderen en twee volwassen urenlang bengelden in een defecte kabellift boven een ravijn van zo’n 300 meter diep, zijn alle inzittenden gered. Wat begon als een gewone dinsdagochtend, werd al snel een nachtmerrie voor de acht inzittenden. “Het voelde alsof we aan de rand van ons eigen graf stonden”, getuigt Gulfaraz (20).

Ze deden het al jaren: de kabelbaan nemen die hen over de steile Allai-vallei in het noordwesten van Pakistan bracht, zodat het neefje van Gulfaraz (20) sneller op school raakte. Maar na enkele minuten begaf één van de twee kabels het waardoor Gulfaraz en zijn neefje samen met zes andere inzittenden urenlang bengelden op honderden meters boven de grond. Tijdens de reddingsactie waren er stevige rukwinden waardoor het nog gevaarlijker werd om de inzittenden te redden. Wonder boven wonder, slaagden de Pakistaanse reddingswerkers er na maar liefst 15 uur in om alle acht inzittenden uit de kabellift te bevrijden.

“Het voelde alsof we aan de rand van ons eigen graf stonden” vertelde Gulfaraz de volgende dag. “We hadden weinig tot geen hoop dat we gered konden worden.”

Kabelliften worden vaak gebruikt voor woon-werkverkeer in dit Pakistaanse berggebied in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa. Voor scholieren verkort de kabelbaan de twee uur durende auto autorit door het bergachtige terrein – van hun dorpshuizen naar school in Betangi – tot slechts vijf minuten.

Het was ook Gulfaraz die dinsdagochtend alarm sloeg. Hangend in de lucht probeerde hij met zijn telefoon zijn familie en vrienden te bereiken over wat er was gebeurd. Daarna gebruikten bewoners luidsprekers om de autoriteiten te waarschuwen, maar het duurde minstens vier uur voordat de eerste reddingshelikopter arriveerde.

Paniek

Het was een delicate operatie voor de helikopters. Ze konden niet de dicht bij de kabelbaan naderen uit angst dat hun rotorbladen, ook wel vleugels genoemd, de kabelbaan verder zouden destabiliseren.

Telkens wanneer een reddingswerker afdaalde naar de kabelbaan, bewoog de cabine enorm, hierdoor begonnen de kinderen nog luider te schreeuwen van angst, vertellen ooggetuigen aan lokale media.

De kinderen waren verschrik­ke­lijk bang. Sommigen schreeuw­den, anderen huilden Gulfaraz

Gulfaraz herinnerde zich de lijdensweg en vertelde dat toen een helikopter dicht bij hen kwam om de kinderen te redden, het touw van een reddingswerker zelfs eens vast kwam te zitten in de kabelbaan.

“De cabine begon enorm te slingeren, degenen die zaten vielen van hun stoel en degenen die rechtstonden, konden niet meer blijven staan”, aldus Gulfaraz. “Ik was zelf enorm bang, maar ik moest ook voor de kinderen zorgen. Sommigen schreeuwden van angst, anderen huilden.”

“Ze dachten dat ze het niet zouden overleven”

Muhammad Ali Swati, een eigenaar van een zipline-avonturenbedrijf werd door het leger gecontacteerd met de vraag om te helpen bij de reddingsactie. Met ondersteuning van het leger en lokale reddingswerkers installeerde zijn team een stoeltjeslift en baande ze zich een weg naar de bengelende cabine met behulp van de laatst overgebleven kabel.

Op deze manier slaagden de reddingswerkers er in om de rest van de inzittenden in veiligheid te brengen.

“Ze klampten zich aan me vast zoals kinderen zich aan hun moeder vastklampen. Ze waren enorm in paniek. Ze waren in zo’n extreme nood dat ze dachten dat ze het niet zouden overleven”, vertelt Ali.

Volledig scherm Muhammad Ali Swati, een eigenaar van een zipline-avonturenbedrijf die betrokken was bij het redden van de acht inzittenden. © AFP

Het blijft onduidelijk hoe de kabels van de kabelbaan zijn gebroken. In de meeste bergachtige gebieden van het land zijn geïmproviseerde stoeltjesliften en kabelbanen uit noodzaak ontstaan, omdat er te weinig wegen zijn, maar door dit incident wil de bevolking geen kabelbanen meer nemen om naar andere gebieden te gaan. “We vragen de regering om zo snel mogelijk een weg aan te leggen, zodat we niet afhankelijk zijn van kabelbanen om naar de andere kant te geraken”, zegt een leraar van de school in Betangi.

Ook Gulfaraz zal geen kabelbanen meer nemen. “Mijn ouders hebben me verboden om nu nog de kabelbaan te nemen, zelfs als dat betekent dat ik de hele weg te voet moet afleggen.”

