Twintig gewonden bij enorme brand Indonesische olieraffinaderij

Inwoners Indone­sisch eiland woedend op Elon Musk én president door Spa­ceX-lanceer­plat­form

10 maart Bewoners van het eiland Biak in Indonesië zijn boos op miljardair Elon Musk. Hij wil een lanceerplatform voor zijn ruimteproject op het eiland plaatsen, een idee van de Indonesische president Joko Widodo. “Dit project zal ons ecosysteem verwoesten en de mensen uit hun huis drijven”, beweren de wanhopige bewoners in de Britse krant The Guardian.