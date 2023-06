Twintig aanhoudingen na bloedbad op middelbare school in Oeganda

Update Onderzoeks­rech­ter trekt zich terug uit onderzoek Qatargate wegens mogelijke belangen­ver­men­ging

Onderzoeksrechter Michel Claise trekt zich terug uit het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement. Dat meldt het federaal parket. Het onderzoek wordt nu overgenomen door een andere onderzoeksrechter die al verschillende keren is tussengekomen in het dossier, aldus het federaal parket.