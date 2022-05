Tweehonderd lichamen gevonden in kelder van ingestorte woonblok in Oekraïense havenstad Marioepol

Arbeiders hebben in het puin van een ingestorte woonblok in de havenstad Marioepol tweehonderd lichamen gevonden. Dat meldt het Amerikaanse persbureau Associated Press. Ze waren volgens de Oekraïense autoriteiten aan het vergaan en verspreidden een enorme stank in de buurt. De plaatselijke bevolking weigerde de lichamen weg te halen en Russische soldaten zouden de plek verlaten hebben.

Wanneer de lichamen gevonden zijn, is niet duidelijk, maar de vondst werd vandaag door de autoriteiten bekendgemaakt. Petro Andriusjenko, een adviseur van de burgemeester van Marioepol die de stad nu verlaten heeft, zegt dat de lichamen zijn gevonden in de kelder van ingestort gebouw. Ze waren in staat van ontbinding en verspreidden een enorme stank in de buurt.

Sinds de laatste Oekraïense militairen die zich hadden verschanst in de Azovstal-fabriek het gebied hebben verlaten, is belangrijke zuidelijke havenstad Marioepol na een maandenlange belegering volledig in handen van het Russische leger.

Russische troepen hadden eerder al controle over de rest van de stad, waar nog een 100.000 inwoners zouden zijn achtergebleven, vaak zonder toegang tot voedsel, elektriciteit of warm water. Voor de oorlog woonden er in de stad ongeveer 450.000 mensen.

Hoeveel doden er vielen in Marioepol, is onduidelijk, maar volgens de Oekraïense autoriteiten zijn het er minstens 21.000. Ze beschuldigen de Russen ervan het aantal doden te willen verdoezelen door gebruik te maken van mobiele crematoria en massagraven.

Oorlog gaat voort in het oosten

De oorlog woedt intussen voort in het oosten van het land. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba eist snellere militaire hulp van het Westen.

“Het is te vroeg om tot de slotsom te komen dat Oekraïne reeds over alle wapens beschikt dat het nodig heeft”, twitterde Koeleba dinsdag. “Het Russisch offensief in de Donbas is een meedogenloze strijd, de grootste op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Zijn land heeft in het bijzonder snel nood aan meervoudige raketwerkers en artillerie voor de lange afstand. Met het oog op de levering van zware wapens heeft Koeleba naar zeggen ook met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken getelefoneerd.

