Tweehonderd jaar geleden overleed Napoleon: hoe de Engelsen hem na Waterloo in de val lokten

Woensdag is het exact tweehonderd jaar geleden dat Napoleon overleed op Sint-Helena. De keizer, die ooit regeerde over Frankrijk en grote delen van Europa, slijt de laatste jaren van zijn leven als krijgsgevangene op dat redelijk onherbergzaam eilandje van 17 km lang op 10 km breed. Een confetti, verloren midden de Zuidelijke Atlantische Oceaan. Na Waterloo heeft hij nochtans het plan om als keizer in ballingschap te gaan “rentenieren” in Amerika, net als zijn broer. Maar de sluwe Britten lokken hun aartsvijand voor de Franse kust in de val. In deze eerste aflevering van drie leest u hoe ze dit voor mekaar krijgen.