Tweederde van de Britten heeft genoeg van Boris Johnson: “Feest is voorbij” voor “liegende” premier

Mohamed Abrini ontwijkt vragen op proces over terreuraan­sla­gen: “Er wordt altijd het ergste veronder­steld”

Mohamed Abrini heeft ontwijkend geantwoord op de meeste vragen die hij kreeg over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dikwijls bleef hij vaag, soms reageerde hij geërgerd. “In dit soort dossiers wordt altijd het ergste verondersteld”, klonk het onder meer. Het was de tweede dag dat de zogenaamde ‘man met het hoedje' ondervraagd werd.

12 januari