Tweede ronde moet Chileense presidentsverkiezingen beslissen

Michel Barnier, de man die Macron kan onttronen als Frans president door de verdeeld­heid bij extreem­rechts

In Frankrijk komt de herverkiezing van president Macron op losse schroeven te staan. Want met de tweestrijd die er bij extreemrechts lijkt te ontstaan, dreigt geen van beide kandidaten daar in de beslissende ronde te raken. Terwijl Macron wel aan het langste eind zou trekken tegen Marine Le Pen of Eric Zemmour, is hij daar minder zeker van als zijn rivaal gematigder is. En dan komt brexit-onderhandelaar Michel Barnier steeds meer in beeld.

19 november