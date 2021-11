Tweede ronde lijkt nodig bij Chileense presidentsverkiezingen

In opspraak gekomen Chileense president overleeft afzettings­pro­ce­du­re

De in opspraak gekomen Chileense president Sebastian Piñera mag aanblijven als president. In de Senaat werd dinsdag lokale tijd geen tweederdemeerderheid gevonden voor zijn afzetting. Met de stemming komt er een einde aan de afzettingsprocedure. Vorige week had een meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden, waar de oppositie in de meerderheid is, nog ingestemd met de afzetting van de president.

