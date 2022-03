Tweede ronde gesprekken voor donderdag gepland, zegt Russische onderhandelaar

Een Oekraïense delegatie wordt morgen verwacht in Wit-Rusland voor de tweede ronde van de Russisch-Oekraïense vredesgesprekken. Dat heeft Russische onderhandelaar Vladimir Medinski gezegd. Er zou onder meer gesproken worden over een staakt-het-vuren, aldus de Rus.

“De Oekraïense delegatie is vertrokken vanuit Kiev. We verwachten dat ze hier morgenvroeg zijn”, aldus Medinski. De gesprekken vinden plaats in de regio Brest, in Wit-Rusland. Volgens Medinski hebben beide partijen samen gekozen voor een site in de buurt van de Poolse grens. Het Russische leger zal een “gepaste veiligheidscorridor opzetten”, klinkt het nog.

Eerder op de dag bevestigde het hoofd van de Oekraïense delegatie al dat er nieuwe gesprekken zouden plaatsvinden. In eerste instantie was er sprake van gesprekken die vandaag nog zouden volgen.

Afgelopen maandag spraken Oekraïners en Russen bijna vijf uur lang met elkaar in de streek van Gomel, in het zuidoosten van Wit-Rusland. Voornaamste resultaat was dat beide partijen zeiden dat ze nog een keer bijeen zouden komen. Dinsdag berichtten Oekraïense en Russische media dat de tweede gespreksronde woensdag is. Maar de komst van een Oekraïense delegatie bleef onzeker.

President Volodimir Zelenski van Oekraïne heeft geëist dat Rusland eerst stopt met bombardementen. Voorts werd uit Kiev gemeld dat Oekraïne overweegt verder te praten “afhankelijk van wat er wordt besproken”.

Nieuwe veiligheidsstructuur

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zei in een vraaggesprek met nieuwszender al-Jazeera dat hij vreest dat Oekraïne “opgehitst door de VS aarzelt te komen onderhandelen”. “Het Westen weigert met ons te praten over een nieuwe veiligheidsstructuur voor Europa”, zei Lavrov, wat volgens hem Oekraïens-Russische onderhandelingen bemoeilijkt.

Onderdelen van de nieuwe machts- en veiligheidsverhoudingen zou volgens het Kremlin een gedemilitariseerd Oekraïne moeten zijn dat nooit lid van de NAVO wordt en daarnaast erkenning van de Krim als Russisch grondgebied.

Lavrov heeft zich elders ook angstig uitgelaten over de westerse bedreiging van zijn land. Hij hamerde erop dat Oekraïne geen kernwapens mag krijgen. Hij waarschuwde dat die in een nieuwe wereldoorlog zullen worden gebruikt en dat de Derde Wereldoorlog verwoestend zal zijn. Lavrov is daarnaast niet onder de indruk van de vele sancties tegen Rusland: “We hebben veel vrienden en we kunnen niet worden geïsoleerd.”

