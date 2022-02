Tweede pakket EU-sancties officieel rond, ook die tegen Poetin en Lavrov

De Russische president Vladimir Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zijn door de Europese Unie op haar sanctielijst geplaatst. Ze worden persoonlijk aangepakt voor de Russische inval in Oekraïne. Over het uitsluiten van Rusland van de internationale betaaloperator Swift kon geen consensus gevonden worden.

Het nieuws dat Poetin en Lavrov geviseerd zouden worden, raakte eerder al bekend, maar is nu officieel bevestigd. Hun tegoeden in Europa worden vastgezet, maar een inreisverbod tegen de twee wordt voorlopig niet uitgevaardigd.

De beslissing werd genomen door de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. Zij goten tijdens een extra ministerraad in Brussel het tweede sanctiepakket waarvoor de staatshoofden en regeringsleiders donderdag het licht op groen zetten in concrete maatregelen.

De Duitse minister Annalena Baerbock zei voor de start van de vergadering dat Poetin en Lavrov ervoor verantwoordelijk zijn “dat het internationaal rechtssysteem met de voeten getreden wordt - en dat pikken wij als Europeanen niet”. Het geheel aan politieke en economische sancties moet het regime in Moskou isoleren, sprak ze.

Oligarchen

Na de ministerraad zei hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid Josep Borrell dat behalve Poetin en Lavrov ook de overige leden van de Doema - het parlement in Moskou - en de Russische veiligheidsraad aan de lijst toegevoegd zijn. Hetzelfde lot is 26 personen beschoren die geen politieke verantwoordelijkheid dragen, maar banden hebben met de Russische financiële wereld en financieel voordeel trachten te halen uit het conflict. “Noem ze oligarchen, als u wilt”, zei Borrell. Hun namen zullen bekend zijn wanneer ze later vrijdagavond verschijnen in het officiële Publicatieblad van de EU.

Tegoeden Poetin en Lavrov

Het is maar de vraag hoe hard de bevriezing van hun tegoeden Poetin en Lavrov zal treffen. Over hun rijkdom is niet veel bekend, maar Borrell leek er vertrouwen in te hebben dat de sanctie hen wel degelijk zal raken. De Spanjaard maakte duidelijk dat Poetin, Bashar al-Assad uit Syrië en Aleksander Loekasjenko uit Wit-Rusland de enige drie staatshoofden ter wereld zijn die door de EU gesanctioneerd zijn.

Andere sancties die de buitenlandministers moesten uitwerken, betreffen de financiële sector, de energie- en transportsectoren, goederen voor duaal gebruik, exportcontroles, exportfinanciering en visumbeleid. De sectoren van de luxegoederen en de diamant zijn niet in het pakket opgenomen.

Financiële sector getroffen

Een Europese bron zegt dat de financiële sancties in de eerste plaats tot doel hebben het de Russische overheid en centrale bank onmogelijk te maken zich te herfinancieringen op de kapitaalmarkten. Volgens Borrell zal 70% van de Russische financiële sector getroffen worden. “Daardoor gaan de rentelasten voor Rusland de hoogte in, stijgt de inflatie, verwatert de industrie en zakt het aantal investeringen.”

Geen akkoord over Swift

Borrell gaf toe dat Swift vrijdag ook op tafel lag. Verschillende landen willen Rusland afsluiten van de internationale betaaloperator, maar niet alle 27 lidstaten gingen daar in mee. Borrell sloot niet uit dat het dossier terug besproken wordt wanneer (als?) een derde sanctiepakket voorbereid wordt. Op de Eurogroep hebben de ministers van Financiën aan de Europese Commissie en de ECB alvast gevraagd om de gevolgen van een verdere afsluiting van de Russische instellingen van het financiële systeem te evalueren.

Intussen gaat de Europese Unie verder op het ingeslagen pad. In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt komende nacht naar alle verwachting een resolutie over Rusland weggestemd - door een veto vanuit Moskou - waardoor de tekst in de Algemene Vergadering zal belanden. “Daar zullen we de temperatuur kunnen meten”, zei Borrell, die hoopt te weten te komen hoe andere landen echt over de Russische inval denken. Hij belde alvast met China en India om het dossier voor te bereiden.

Zondag dan komen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken samen om zich over de gevolgen aan de EU-grenzen van het conflict in Oekraïne te buigen. Als de situatie op het terrein nog verslechtert, dreigen vier miljoen Oekraïners hun land te moeten ontvluchten, becijferde de VN al.