Tweede omikrongeval in China: man van 67 test positief na twee weken quarantaine

Maandag had de Chinese overheid al een eerste omikrongeval in het land bekendgemaakt. Die besmette persoon was een reizigster die eerder deze maand op een vlucht uit Europa zat en donderdag in quarantaine positief testte. Het ging om een Poolse tiener die van Warschau naar China vloog. Ze werd in de noordelijke havenstad Tianjin in isolatie gezet. Ze vertoonde geen symptomen van Covid-19, in tegenstelling tot de man van 67. Die is in isolatie opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij het virus opliep. Mogelijk was dat in het quarantainehotel in Shanghai, maar het kan ook in het buitenland geweest zijn.