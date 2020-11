Tweede Nederlandse tiener overleden aan corona

Nederland hoopt half december verder te kunnen versoepe­len: dierentui­nen, pretparken en musea mogen nu al heropenen

17 november Mensen kunnen vanaf donderdag in Nederland weer cultuur opsnuiven in theaters, musea, bioscopen en muziekzalen en weer plezier hebben in dierentuinen en pretparken. Ook kunnen Nederlanders weer gaan zwemmen, boeken uitzoeken in de bibliotheek en een gokje wagen in casino’s. Cafés en restaurants blijven voorlopig dicht. Dat heeft premier Mark Rutte op een persconferentie bekendgemaakt. “Ik hou toch wat mijn hart vast”, reageert epidemioloog Pierre Van Damme (UA).