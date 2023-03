Tweede NAVO-land: Slovakije levert dertien straaljagers aan Oekraïne

Mijntelco Slecht netwerk op je gsm tijdens het pendelen met de trein? Aan deze factoren ligt het

Als je regelmatig met de trein reist en intussen mobiel internet gebruikt, dan weet je dat een betrouwbaar netwerk van groot belang is. Uit een recent rapport van het BIPT, de telecomregulator in ons land, blijkt dat de mobiele netwerken in België best wel goede prestaties leveren voor wie ‘spoort’. Toch zijn er verschillen, afhankelijk van je operator. Mijntelco.be overloopt de resultaten.