Tweede dodelijk slachtoffertje nadat auto inrijdt op schoolgebouw in Wimbledon

Een achtjarig meisje is zondag in een Londens ziekenhuis overleden nadat ze gewond raakte toen een auto inreed op een schoolgebouw in het Londense stadsdeel Wimbledon vorige week donderdag. Het is het tweede dodelijke slachtoffer van het dramatische incident. De 46-jarige bestuurster werd gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval door gevaarlijk rijgedrag, maar is inmiddels vrij op borgtocht.

“Met diepe bedroefdheid kondigen we het overlijden aan van onze geliefde Nuria", verklaart de familie van de achtjarige Nuria Sajjad in een kort statement in de Britse pers. Het meisje ging naar school op de The Study Preparatory School, een meisjesschool voor kinderen tussen de vier en elf jaar oud. Vorige week donderdagochtend, op de laatste dag van het schooljaar, reed een Land Rover in op het schoolgebouw. Nuria was na het ongeval in het ziekenhuis opgenomen en verkeerde sindsdien in zeer kritieke toestand.

Selena, een ander achtjarig kind, kwam om het leven bij het ongeval. Op het moment van het ongeval was een feest aan de gang voor de start van de schoolvakantie, samen met ouders. Een veertigjarige vrouw ligt nog steeds in ‘ernstige toestand’ in het ziekenhuis, aldus de politie die elke terroristische piste uitsluit.

In totaal raakten zeker zestien mensen gewond, twaalf van hen, onder wie verschillende jonge kinderen, moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De Londense politie voert intussen verder onderzoek naar de precieze omstandigheden van het incident.

KIJK. Een 46-jarige vrouw in een Range Rover rijdt in op schoolgebouw in Wimbledon