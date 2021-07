Tweede dode gevonden na zware explosie op industrieterrein in Noordrijn-Westfalen, verschillende werknemers nog vermist

Het West-Duitse Leverkusen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is opgeschrikt door een explosie op het Chempark, een bedrijventerrein voor de chemische industrie. Aanvankelijk was er sprake van één dode, maar dinsdagavond meldde de uitbaters van Currenta - de eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie waar de ontploffing plaatsvond - dat er een tweede dode gevonden was. Het aantal gewonden is al opgelopen tot 31, waarvan er vijf intensieve zorgen krijgen. Eerder meldde Currenta dat er nog vier werknemers vermist worden.

“Wij zijn diep bedroefd door dit tragische ongeval en de dood van een werknemer”, zei Lars Friedrich, de manager van het Chempark, eerder op de dag. “Ons medeleven gaat vooral uit naar de nabestaanden, maar ook naar de collega’s die met hem hebben samengewerkt.”

Het aantal gewonden van de explosie in een chemiepark is tot 31 opgelopen, zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Vijf van de gewonden krijgen intensieve zorgen.

Geblust

De brand die na de explosie was ontstaan, kon rond 13.00 uur worden geblust. Er wordt nog nageblust en de toestand op de site is stabiel, zo klinkt het.

Over de oorzaak van de ontploffing, die om 9.40 uur plaatsvond in de afvalverbrandingsinstallatie op de site, bestaat nog geen duidelijkheid, aldus Currenta. Volgens de stedelijke autoriteiten staat er een tank met oplosmiddelen in brand. “We moesten wachten met blussen tot een elektriciteitsleiding van het net was losgekoppeld. Dat is nu gebeurd. De bluswerkzaamheden zijn begonnen”, zo deelde de stad dinsdagmiddag nog mee. Intussen kon de brandweer het vuur wel blussen.

De ontploffing op het industrieterrein Chempark Leverkusen, dat bij Keulen en Düsseldorf ligt, was tot in de wijde omgeving te horen. Getuigen verklaarden kort na de explosie volgens lokale media dat een zware rookontwikkeling was te zien.

Volledig scherm Een donkere rookpluim boven een industrieterrein in het Duitse Leverkusen, waar ook chemieconcern Bayer is gevestigd. © AP

De rookwolk verspreidde zich richting Opladen, Bergisch Neukirchen, Lützenkirchen en Rheindorf. De politie heeft straten in de omgeving afgesloten, waaronder de snelweg A1 tussen knooppunt Leverkusen en Keulen-Noord in beide richtingen. Die weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Hoe groot de impact is, blijft voorlopig onduidelijk. “De omvang en de oorzaak van de schade zijn op dit moment nog niet bekend,” zegt een woordvoerder van de stad Leverkusen. Ook de politie spreekt over een “op dit moment nog onduidelijke” situatie. “We zijn ter plaatse met veel politiediensten en zijn de situatie aan het ophelderen”, klinkt het.

“Extreem gevaarlijk”

Het federale dienst voor civiele bescherming en rampenbestrijding heeft het incident in het chemiepark wel als “extreem gevaarlijk” geclassificeerd en de hulpdiensten riepen omwonenden op binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook aan automobilisten wordt gevraagd de ramen gesloten te houden en de ventilatieroosters uit te zetten.

Volledig scherm Een donkere rookpluim boven het industrieterrein in het Duitse Leverkusen, waar ook chemieconcern Bayer is gevestigd. © AP

De eerste luchtmetingen van milieudiensten in het noorden van Keulen wijzen volgens de brandweer niet op gevaar voor de bevolking. De metingen worden wel voortgezet en de waarschuwing blijven voorlopig gelden.

De politie vraagt ook om het gebied te mijden en de wegen vrij te houden voor de hulpdiensten. Vanwege de grote schade werd een drukke snelweg nabij Leverkusen afgesloten.

Volgens het Duitse persagentschap dpa is Chempark een van de grootste chemieparken in Europa. Meer dan 70 bedrijven zijn gevestigd op de drie locaties in Leverkusen, Dormagen en Krefeld-Uerdingen. Er zijn meer dan dertig bedrijven gevestigd op het chemiepark, waaronder Covestro, Bayer, Lanxess en Arlanxeo.

Volledig scherm De rookpluim na de explosie was in de wijde omgeving rond het industrieterrein in het Duitse Leverkusen te zien. © ANNA FROSS via REUTERS