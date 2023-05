Tweede autopsierapport bevestigt: Tyre Nichols (29) stierf aan hersentrauma door extreem politiegeweld

De 29-jarige Tyre Nichols kwam in januari om het leven tijdens een hardhandig politieoptreden in Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee. Uit het autopsierapport, dat vandaag werd bekendgemaakt, blijkt dat de man overleed aan de gevolgen van een ernstig hersentrauma. Ook had hij zware kneuzingen en andere verwondingen over zijn hele lichaam. “Ze hebben hem doodgemarteld”, vertellen de advocaten van de familie Nichols.

Nichols - vader van een zoon van vier en werkzaam voor koeriersbedrijf FedEx - werd in januari na een achtervolging aangehouden voor een verkeerscontrole. De reden daarvoor zou roekeloos rijgedrag zijn, al is dat niet in de video te zien. Vijf agenten van het Memphis Police Department sloegen en schopten hem minutenlang. Drie dagen later, op 10 januari, overleed hij aan interne bloedingen in het ziekenhuis.

Er ontstond veel ophef over de arrestatie nadat de beelden van het gewelddadige politieoptreden viraal gingen. Op die beelden, gemaakt met een bodycam van een van de agenten, is te zien hoe meerdere agenten Nichols minutenlang schoppen en slaan met een wapenstok terwijl zijn handen worden vastgehouden. Nichols is bang en roept enkele keren zijn moeder.

KIJK. Politie Memphis geeft beelden fatale arrestatie Nichols vrij

“Doodgemarteld”

Een autopsierapport toont nu aan dat Nichols een ernstig hersentrauma had opgelopen. Ook werden er kneuzingen en snijwonden over zijn hele lichaam aangetroffen. Het alcoholgehalte dat in het lichaam van Nichols werd teruggevonden, lag ver onder de wettelijke limiet. Nichols reed dus niet onder invloed en deed niets strafbaars, zoals de agenten vermoedden.

“De wreedheid van de fatale afranseling wordt nogmaals benadrukt in dit officiële autopsierapport”, vertelt Benjamin Crump, een van de advocaten van de familie Nichols. “Hij werd niet gespaard. De agenten hebben hem doodgemarteld”. De advocaten van de familie verklaren dat de bevindingen in het autopsierapport gelijkaardig zijn aan de resultaten van een eerder uitgevoerde autopsie in januari.

KIJK. De ouders van Tyre Nichols waarschuwen: “Laat je kinderen de beelden niet zien”

Beschuldigingen

De vijf agenten werden aangeklaagd voor wangedrag, verstikking, kidnapping, buitensporig geweld en moord in de tweede categorie. Dat laatste is een van de zwaarste misdrijven die de staat Tennessee kent. Het is geen moord met voorbedachten rade, waar de doodstraf op kan staan, maar het is ernstiger dan doodslag en kan met tot zestig jaar cel worden bestraft.

Intussen werden de agenten en drie brandweermedewerkers ontslagen in verband met de dood van Nichols. Ze ontkennen schuldig te zijn aan moord in de tweede categorie. Een zesde agent, die een taser gebruikte tijdens het brutale politieoptreden, zou niet strafrechtelijk vervolgd worden omdat hij meewerkte aan het onderzoek.

De familie Nichols spant een rechtszaak aan tegen de politie en de stad Memphis. Ze eisen een schadevergoeding van 550 miljoen dollar om de begrafenis- en medische kosten te dekken.

Na Nichols’ dood vonden er verschillende protesten plaats tegen buitensporig politiegeweld. Ook de Amerikaanse president Joe Biden verklaarde “verontwaardigd” en “diep gekwetst te zijn”. “Deze aframmeling heeft geleid tot zijn dood”, stelde de president.

Volledig scherm De vijf agenten die betrokken zijn bij de dood van Nichols (L-R): Demetrius Haley, Desmond Mills, Emmitt Martin, Tadarrius Bean, en Justin Smith. © AFP