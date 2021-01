Tweede agent van Capitoolpolitie overleden na bestorming

Een tweede agent van de Capitoolpolitie is zaterdag gestorven. De 51-jarige Howard Liebengood was net als zijn omgekomen collega Brian Sicknick aanwezig bij de bestorming vorige woensdag. Op het moment van zijn overlijden had Liebengood geen dienst. Twee politiebronnen meldden aan de Washington Post dat het om zelfmoord ging.

Howard ‘Howie’ Liebengood maakte sinds 2005 deel uit van de Capitoolpolitiemacht. Zijn opdracht was om de Amerikaanse Senaat te beschermen. Hij was de zoon van het voormalige hoofd van de beveiliging van de Senaat met dezelfde naam. Howard Liebengood senior, zelf in januari 2005 overleden, bekleedde die functie van 1981 tot 1983. Net als zijn vader was Howie Liebengood dol op autoracen. Tot 2005 was hij zelfs een professionele piloot.

De Capitoolpolitie deelde gisteren geen doodsoorzaak mee, maar volgens politiebronnen benam Howie Liebengood zichzelf van het leven. Hij was een van de agenten van dienst tijdens de gewelddadige bestorming van het Capitool vorige woensdag door relschoppende Trumpaanhangers. Een collega van hem, Brian Sicknick, bezweek donderdag al aan de verwondingen die hij bij de aanval op het Capitool had opgelopen.

Het is erg moeilijk te begrijpen hoe enkele honderden heethoofden het Capitool in Washington zo vlot konden binnendringen, terwijl er al weken op voorhand was aangekondigd dat Trumpfans zouden oprukken naar de zetel van de Amerikaanse democratie, op de dag dat Joe Biden als 46ste president zou worden bekrachtigd. Op beelden is te zien hoe sommige agenten de door Trump opgehitste meute op een bepaald moment gewoon doorlieten. Verscheidene politici - onder wie ook de toekomstige president Joe Biden - eisten meteen een diepgaand onderzoek naar het falen van de ordediensten. Het hoofd van de Capitoolpolitie en de twee cheffen beveiliging van het Huis en van de Senaat stapten al op of zijn ontslagen.

House Speaker Nancy Pelosi bood aan de nabestaanden van Liebengood haar innige deelneming aan. Ze noemde Liebengood “een patriot die zijn leven wijdde aan het verdedigen van het Capitool en aan het beschermen van iedereen die deze tempel van onze democratie dient, erin werkt of hem bezoekt.”

Ian Koski, een ex-medewerker van senator Chris Coons, tweette een foto van een lachende Howard Liebengood in december 2014. “Hij was een oprechte persoon en een goeie gast; dit is een vreselijk drama”, voegde hij eraan toe.

Howie Liebengood laat een vrouw en broers en zussen achter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

