Tweede agent had kans om schutter Uvalde nog buiten de school uit te schakelen

Op 24 mei trok de 18-jarige ex-leerling van de Robb Elementary School in Uvalde, Salvador Ramos, naar zijn vroegere basisschool en richtte er een bloedbad aan. Ramos kon zich verschansen in een klaslokaal, waar hij 19 leerlingen en 2 leraars doodschoot.

Een agent, die instaat voor de beveiliging van scholen in Uvalde, was op de parking van de school langs Ramos gereden, maar had hem niet opgemerkt. Twee agenten van een ander korps - van wie er een net zoals Ramos gewapend was met een AR-15, een semiautomatisch geweer - zagen de schutter wél buiten de school. Maar de agent met de AR-15 durfde, volgens politiechef Ricardo Rios, niet schieten uit vrees spelende kinderen op de achtergrond te raken. Het is niet duidelijk waar die kinderen dan waren. Rios voegde eraan toe dat de opportuniteit om de schutter buiten de school tegen te houden van erg korte duur was, misschien zelfs maar enkele seconden.