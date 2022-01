Twee ziekenhuizen in Chinese stad Xi’an moeten sluiten nadat ze patiënten noodhulp weigerden

ChinaIn de Chinese stad Xi’an, die momenteel in lockdown is wegens een corona-uitbraak, zijn twee ziekenhuizen na verschillende blunders gesloten. Zo weigerde het personeel van het Gaoxin-ziekenhuis vorige week nog een vrouw die acht maanden zwanger was. Omdat de vrouw te lang moest wachten voor ze medische hulp kreeg, had ze uiteindelijk een miskraam. Bovendien zijn er berichten over een man die bezweek aan een hartaanval omdat hij niet op tijd werd geholpen.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

De twee ziekenhuizen zijn nu gedwongen tot verplichte sluiting en krijgen de tijd om hun “fouten recht te zetten”. Vorige week werden al enkele leidinggevenden van het Gaoxin-ziekenhuis in Xi’an ontslagen nadat ze een hoogzwangere vrouw de toegang tot het ziekenhuis weigerden. De reden daarvoor was dat de negatieve coronatest van de vrouw vier uur te oud was. Terwijl ze buiten moest wachten, begon de vrouw hevig te bloeden. Toen ze na twee uur toch werd opgenomen, overleed haar baby in het ziekenhuis.

“Plicht niet nagekomen”

Mensen die in de Chinese stad toegang tot een ziekenhuis of eender welke gelegenheid willen, moeten gevaccineerd zijn tegen Covid-19 of recent negatief hebben getest op het virus. Die strikte regel zorgt er in steeds meer gevallen voor dat patiënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zo was er ook een incident in een ander ziekenhuis waarbij een oudere man bezweek aan een hartaanval, nadat hij eerst niet werd toegelaten. Toen dat uiteindelijk wel gebeurde, kwam alle hulp te laat.

Beide ziekenhuizen moeten hun diensten de komende drie maanden stopzetten. Ze zullen enkel kunnen heropenen indien ze daar toestemming voor hebben gekregen van de autoriteiten. Volgens de gezondheidscommissie van Xi’an zijn de ziekenhuizen “hun plicht om levens te redden en gewonden te helpen niet nagekomen”. Ook zijn verschillende medewerkers uit beide ziekenhuizen ontslagen, en moeten die de komende maanden worden vervangen.

Zero-beleid

Door het zero-Covid-beleid kent China een pak minder coronagevallen dan andere landen. Toch is er steeds meer bezorgdheid rond het beleid, dat in verschillende Chinese steden voor heel wat chaos zorgt. De Chinese steden Yuzhou en Xi’an zijn al enkele weken in strikte lockdown. Daardoor zijn mensen verplicht om thuis te blijven en zijn alle sociale gelegenheden en winkels gesloten. Ook het openbaar vervoer is niet beschikbaar. Hoewel de autoriteiten hopen om zo het aantal coronabesmettingen in te dammen, laten de gevolgen van de lockdown zich volgens de inwoners steeds harder voelen. Zo is er niet enkel sprake van uitgestelde zorg, maar zijn er ook groeiende voedseltekorten.

In Xi’an zijn in totaal al meer dan 42.000 mensen in quarantainekampen geplaatst. Sinds 9 december zijn er in de stad ongeveer 2.000 besmettingen vastgesteld.

Volledig scherm Gezondheidswerkers ontsmetten een shoppingcentrum in Xi'an. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK OOK.