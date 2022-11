Twee woningblokken geraakt bij nieuwe raketaanval op Kiev: “Denkt er iemand nu echt dat het Kremlin vrede wil?”

Meisje (9) en haar vader komen om bij aanslag in Istanbul: “Hoofdver­dach­te is Syrische vrouw die getraind werd door PKK”

Bij de bomaanslag in Istanbul zijn een negenjarig meisje en haar vader omgekomen. Ook Yağmur Uçar (15) en haar moeder Arzu Özsoy (38) overleefden het bloedbad niet. De hoofdverdachte is een Syrische vrouw. Ahlam Albashir zou tijdens een verhoor toegegeven hebben dat ze getraind werd door de PKK, laat de politie weten. De Koerdische militanten ontkennen echter in alle toonaarden. In totaal vielen er zeker zes doden en meer dan 80 gewonden, 46 verdachten werden voorlopig opgepakt.

14 november