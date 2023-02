Twee weken na de aardbeving al bijna 6.000 naschokken geteld

Bijna twee weken na verwoesten­de aardbeving wordt Turkije opnieuw opge­schrikt door beving met kracht van 5,3

Het zuidoosten van Turkije is deze avond opnieuw opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Dat laat het seismologische instituut Kandili weten op Twitter. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en ook over eventuele schade is nog niets bekend.