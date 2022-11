Twee vliegtuigen uit WOII botsen tegen elkaar en storten neer tijdens vliegshow in Dallas

Twee vliegtuigen zijn in Dallas, Verenigde Staten, op elkaar gebotst. Dit gebeurde tijdens de Wings Over Dallas Airshow, een herdenkingsevenement op Veteranendag. “Op dit moment is het onbekend hoeveel mensen in beide vliegtuigen zaten”, laten de autoriteiten weten.

Op online geplaatste video’s is te zien hoe rond 13.20 uur lokale tijd een snel en wendbaar vliegtuig tegen een groter vliegtuig botst terwijl ontzette toeschouwers toekijken. “Een bommenwerper uit Wereldoorlog Twee is zojuist neergestort op Dallas Executive Airport”, zegt een ooggetuige op Twitter.

Er zijn nu ongeveer 40 brandweerploegen ter plaatse, volgens CNN. Getuigen zeggen dat er puin ligt verspreid over Highway 67 in Texas, waar volgens de brandweer een actieve brand is uitgebroken. De brandweer van Dallas weet nog niet wat de status is van beide piloten en of er gewonden zijn door de gevallen brokstukken. Leah Block, een woordvoerder van Commemorative Air Force, vertelde ABC News dat er volgens haar vijf bemanningsleden aan boord waren in het grote vliegtuig één aan boord van het kleine vliegtuig.

Burgemeester van Dallas Eric Johnson zei in een tweet na de crash: “Zoals velen van u konden gezien, hebben we vandaag een verschrikkelijke tragedie gehad in onze stad tijdens een vliegshow. De video’s zijn hartverscheurend. Zeg alstublieft een gebed op voor de zielen die vandaag het luchtruim kozen om onze families te vermaken en op te voeden”.

Op voorhand werd de vliegshow aangeprezen als een kans om “de geschiedenis te herbeleven”, met een selectie van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog in actie. Paul Martin, een vliegtuigexpert, zei aan de New York Times dat het bommenwerpervliegtuig dat neerstortte zeer log is en groot genoeg om een bemanning van 10 of 11 mensen te vervoeren, terwijl het andere een gevechtsvliegtuig is met één piloot. “Het is zeldzaam dat een van beide toestellen nog vliegt”, zei hij.

Volledig scherm Vliegtuigen botsen tegen elkaar tijdens vliegshow in Dallas. © Twitter