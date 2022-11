Twee vliegtuigen uit WOII botsen tegen elkaar en storten neer tijdens vliegshow in Dallas: 6 doden

Twee vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog zijn zaterdag tijdens een vliegshow in Dallas op elkaar gebotst. Hierdoor veranderde de Wings Over Dallas Airshow, een herdenkingsevenement op Veteranendag in een gruwelijk tafereel. Daarbij vielen zes dodelijke slachtoffers.

De betrokken toetellen zijn een B-17 Flying Fortress-bommenwerper en een Bell P-63-Kingcobra-gevechtsvliegtuig, laat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA weten in een verklaring.

Op video’s is te zien hoe rond 13.20 uur lokale tijd het gevechtsvliegtuig tegen de bommenwerper botst terwijl toeschouwers geschrokken toekijken. “Ik stond daar gewoon. Ik was in complete shock en ongeloof”, vertelt ooggetuige Montoya (27) aan NBC, “Iedereen stond met zijn mond open. Iedereen barstte in tranen uit. Iedereen was in shock.”

Er kwamen meteen 40 brandweerploegen ter plaatse. Volgens ooggetuigen ligt het puin verspreid over Highway 67 in Texas, waar volgens de brandweer een brand was uitgebroken.

Burgemeester van Dallas Eric Johnson zei in een tweet na de crash: “Zoals velen van u gezien hebben, hebben we vandaag een verschrikkelijke tragedie gehad in onze stad tijdens een vliegshow. De video’s zijn hartverscheurend. Bid alsjeblieft voor de zielen die vandaag het luchtruim kozen om onze families te vermaken en op te voeden”.

Op voorhand werd de vliegshow aangeprezen als een kans om “de geschiedenis te herbeleven”, met een selectie van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog in actie. Paul Martin, een vliegtuigexpert, zei aan de New York Times dat het bommenwerpervliegtuig dat neerstortte zeer log is en groot genoeg om een bemanning van 10 of 11 mensen te vervoeren, terwijl het andere een gevechtsvliegtuig is met één piloot. “Het is zeldzaam dat een van beide toestellen nog vliegt”, zei hij.

Volledig scherm Vliegtuigen botsen tegen elkaar tijdens vliegshow in Dallas. © Twitter