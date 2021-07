Twee verdachten overval op juwelierszaak in Parijs opgepakt met “groot deel van buit” op zak

De twee verdachten, die per bus reisden, werden woensdag in de voormiddag opgepakt op een snelwegparking in Longeville-Lès-Saint-Avold, in het oosten van Frankrijk. Ze hadden volgens de politie een "substantieel deel" van de buit in hun bezit.



De juwelierszaak Chaumet, vlak bij de Champs-Elysées in Parijs, werd dinsdagnamiddag overvallen. Een man kwam er rond 17.00 uur aan met een elektrische step en verschafte zich met een handwapen toegang tot de zaak. Zonder dat er geweld bij te pas kwam, liet hij zich juwelen en edelstenen overhandigen. Hij vertrok daarop weer met de step. De buit bedroeg 2 tot 3 miljoen euro.