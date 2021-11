Twee van zeventien op Haïti gekidnapte Noord-Amerikaanse missionarissen weer vrij

Meer oproepen over seksueel misbruik van kinderen in Groot-Brittannië

Het aantal noodoproepen over vermoedelijk seksueel misbruik van kinderen in Groot-Brittannië is tot een recordhoogte gestegen. Tussen april en oktober ontving de zogenaamde Hotline gemiddeld 26 oproepen per dag, zo maakte de National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) maandag bekend.

11:16